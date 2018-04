Renan Truffi, do Estadão Conteúdo

Por Renan Truffi, do Estadão Conteúdo

Brasília – O líder da minoria no Senado, senador Humberto Costa (PT-PE), disse que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula “é apenas uma batalha na luta pela volta da democracia”.

Jamais abaixaremos a cabeça! Jamais perderemos a esperança! Jamais desistiremos de construir um País sem fome e desemprego! #LulaValeALuta — Humberto Costa (@humbertocostapt) April 5, 2018

Após o voto da ministra Rosa Weber, que se posicionou de forma contrária ao pedido, aliados do ex-presidente já consideram o julgamento encerrado. “Nossa luta seguirá sempre adiante, mesmo com percalços! Vamos em frente!”, disse Costa por meio do Twitter.