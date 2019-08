“Li e deixei passar”, diz Weintraub sobre paralisação com z

São Paulo — O ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse nesta sexta-feira, 30, pelo Twitter que “erros acontecem”. Ele se referia a uma matéria do jornal O Estado de S. Paulo que mostrou dois erros em um ofício assinado por ele e encaminhado ao ministro da Economia, Paulo Guedes, onde a palavra paralisação foi escrita com a letra z. “Minha responsabilidade. Não escrevi, mas li e deixei passar (…). Erros acontecem.”

Minha responsabilidade. Não escrevi, mas li e deixei passar. Assim como quem escreveu e editou as matérias do Estadão e do Brasil 247. Só para lembrar que Congresso é com dois “S” e “Boslonaro” é Bolsonaro. Erros acontecem. pic.twitter.com/jjJoFTlaA4 — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) August 30, 2019

No documento, Weintraub alerta que os recursos previstos para o ministério em 2020 são insuficientes para a prestação de serviços públicos, como a compra de livros escolares, e podem levar à interrupção das atividades em universidades públicas.

O ministro pediu aumento de R$ 9,8 bilhões em verbas previstas para as chamadas despesas discricionárias (aquelas que não são obrigatórias, como pagamento de servidores e aposentados). Com o incremento, os recursos previstos para esses gastos, que incluem o custeio de programas e investimentos, alcançariam R$ 26 bilhões.

“Com a redução de bolsistas de mestrado e doutorado, há paralização (sic) de pesquisas e risco de evasão de pesquisadores para atuação no exterior, comprometendo o desenvolvimento da ciência e tecnologia no país”, alerta o ministro na página 4 do ofício, de 15 de agosto deste ano.

“O referencial monetário apresentado ao MEC impossibilita a destinação de menos da metade do orçamento que as universidades e institutos possuem atualmente. Com isso, haverá a paralização (sic) de cursos, campi e possivelmente instituições inteiras, comprometendo a educação superior e a educação profissional e tecnológica (EPT)”, afirma o ministro na página 6.