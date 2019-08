Lewandowski nega pedido para barrar indicação de Eduardo Bolsonaro

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou pedido apresentado pelo Cidadania (ex-PPS) para barrar indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, para ocupar o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos.

Numa decisão técnica, Lewandowski não chegou a analisar a eventual indicação de Eduardo ao posto. Ele entendeu que partidos políticos não têm direito a entrar no STF com mandado de segurança para esse tipo de caso.

A indicação do filho do presidente — que ainda não foi formalizada pelo governo ao Senado, responsável por aprová-la ou não — também é questionada na Justiça em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal de Brasília.