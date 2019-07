Léo Pinheiro nega ter sido coagido pela Lava Jato a depor contra Lula

São Paulo — O empreiteiro e ex-executivo da construtora OAS, Léo Pinheiro, enviou nesta quinta-feira (4), uma carta ao jornal Folha de S. Paulo negando que teria sido coagido a incriminar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante as investigações da Operação Lava Jato, em declarações que foram consideradas como provas no caso do tríplex do Guarujá.

A carta, enviada diretamente da prisão, foi uma resposta a uma reportagem do jornal publicada no último domingo (30), que afirmava, baseando-se nas conversas vazadas pelo site The Intercept Brasil, que procuradores do caso desconfiaram dos depoimentos de Pinheiro. Segundo a publicação, o depoimento só passou a ter crédito no momento em que Pinheiro confirmou que o petista estava ligado à construção do apartamento.

“Afirmo categoricamente que nunca mudei ou criei versão, e nunca fui ameaçado ou pressionado pela Polícia Federal ou Ministério Público Federal”, diz o empreiteiro em um trecho da carta. “Não sou mentiroso nem vítima de coação alguma. A credibilidade do meu relato deve ser avaliada no contexto de testemunhos e documentos”, complementa a testemunha-chave no caso que condenou Lula.

“O meu interrogatório foi confirmado por provas robustas que o Poder Judiciário, em três instâncias, entendeu como material probatório consistente para condenação de todos os envolvidos. Não há como eu, Léo Pinheiro, ter apresentado versões distintas, já que o material probatório é bem anterior à decretação da minha prisão em novembro de 2014″, afirma em outro trecho.

Ao final da carta, Pinheiro reforça não ter sofrido nenhum tipo de coerção. “Os fatos por mim retratados ao Poder Judiciário foram feitos de maneira espontânea e voluntária, sem qualquer benefício prévio pactuado, onde, inclusive, abri mão do meu direito constitucional ao silêncio”, finaliza.