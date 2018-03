Leilão de triplex atribuído a Lula é marcado para maio, diz site

São Paulo – As datas para o leilão público do triplex no Guarujá atribuído ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram marcadas pela Justiça Federal, segundo reportagem do G1. O imóvel foi avaliado em R$ 2,2 milhões.

A Justiça marcou duas datas para realizar a venda. A primeira será em 15 de maio e a segunda, dia 22 de maio.

O juiz federal Sérgio Moro mandou alienar o triplex no condomínios Solaris, pivô da condenação do ex-presidente Lula na Lava Jato, para leilão em janeiro deste ano.

O apartamento e suas reformas são vistos como propina da empreiteira OAS para o ex-presidente.