Leilão da linha 15-Prata do Metrô de SP é novamente adiado

Letícia Fucuchima, do Estadão Conteúdo

Por Letícia Fucuchima, do Estadão Conteúdo

São Paulo – O leilão da Linha 15-Prata da rede metroviária paulista foi novamente adiado, conforme publicado na edição do Diário Oficial do Estado de São Paulo do último sábado, 30 de junho.

O recebimento e a abertura dos envelopes, que estavam marcados para o dia 31 de julho, ocorrerão em 22 de novembro na sede da B3, em São Paulo.

Essa é a segunda vez que a sessão pública é prorrogada em menos de um mês. Em meados de junho, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) informou que o leilão – antes marcado para 26 de junho – atrasaria em cerca de um mês.

A justificativa dada foi o volume de questionamentos em relação ao edital feitos pelas empresas interessadas na concorrência. “Na avaliação da pasta, como se trata de um novo modal o monotrilho, é natural suscitar dúvidas”, dizia a STM, em nota.

O objetivo do certame é conceder à iniciativa privada a operação, manutenção e conservação da linha 15, que opera com tecnologia de monotrilho, pelo período de 20 anos.

A concorrência tem como critério a maior oferta pela outorga fixa da concessão, sendo que o lance mínimo foi estabelecido em R$ 153,383 milhões.

O valor do contrato é estimado em R$ 4,32 bilhões, que correspondem à soma dos valores nominais das estimativas de receitas decorrentes da tarifa de remuneração e das receitas acessórias no prazo da concessão.

A linha 15-Prata funciona desde agosto de 2014 entre duas estações, Vila Prudente e Oratório, em um trecho de 2,9 quilômetros se considerado o pátio de manobra.

Em abril deste ano, foram entregues outras quatro estações: São Lucas, Camilo Haddad, Vila Tolstói e Vila União. De acordo com a secretaria, as próximas inaugurações serão a Jardim Planalto, em julho, e Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus, em setembro. A última estação, Jardim Colonial (antiga Iguatemi), está prevista para março de 2021.

Esse é o segundo leilão organizado pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado em 2018. Em janeiro, foram leiloadas as linhas 5 e 17 do Metrô, em um modelo semelhante ao proposto para a próxima licitação. A vencedora da concorrência foi a CCR.