Lava Jato se diz favorável à ida de Lula ir ao enterro do neto

A força-tarefa do Ministério Público Federal na Operação Lava Jato se manifestou de forma favorável à ida do ex-presidente Lula ao enterro do neto Arthur Araújo Lula da Silva. O menino de 7 anos morreu nesta sexta-feira, 1, vítima de meningite meningocócica, em Santo André (Grande São Paulo).

Logo após a morte do neto, o ex-presidente solicitou autorização à juíza Carolina Llebos, da 12ª Vara Federal (execução penal), de Curitiba, para ir ao velório e ao sepultamento de Arthur, que deverá ocorrer neste sábado, 2, em Santo André. A magistrada pediu, então, manifestação da Operação Lava Jato.

Arthur é filho de Sandro Lula da Silva. O enterro do neto do ex-presidente deve ocorrer neste sábado, 2.

O Governo do Paraná informou que Lula irá para o enterro do neto em avião oficial. O governador Ratinho Jr (PSD) destacou, em nota, que atendeu a um pedido da Polícia Federal.

“O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seguirá para São Paulo em avião do Governo do Paraná. A aeronave foi liberada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, atendendo pedido da superintendência da Polícia Federal no Paraná”, informou o Governo.

“O apoio para o deslocamento permitirá que o ex-presidente participe do velório do neto Arthur Araújo Lula da Silva, que morreu nesta sexta-feira em Santo André, vítima de meningite.”

Lula está preso desde 7 de abril do ano passado na Polícia Federal, em Curitiba, pela Operação Lava Jato. O ex-presidente foi condenado no caso triplex por corrupção e lavagem de dinheiro a uma pena de 12 anos e um mês de reclusão.