Lava Jato devolve mais de R$ 400 milhões à Petrobras

O Ministério Público Federal (MPF) no Paraná devolve, nesta quinta-feira (25), mais recursos para a Petrobras, recuperados pela Operação Lava Jato. Desta vez serão R$ 424,9 milhões. A devolução de parte do montante total, R$ 111 milhões, foi autorizada pela juíza Gabriela Hardt, da 13ª Vara Federal.

Em cinco anos de Lava Jato, mais de R$ 3 bilhões já foram devolvidos à Petrobras. No primeiro semestre deste ano, o Ministério Público Federal recuperou mais de R$ 1,5 bilhão e apresentou 14 denúncias, número superior a 2018 e o mesmo verificado em 2017.

A cerimônia será realizada na Justiça Federal em Curitiba. Participam do evento procuradores do Ministério Público Federal, o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco; o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner de Campos Rosário; o advogado-geral da União substituto Renato de Lima França; o superintendente da Polícia Federal no Paraná, Luciano Flores de Lima; e o chefe do Escritório de Pesquisa e Investigação na 9ª Região Fiscal, Edson Shinya Susuki.