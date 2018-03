Lancha atropela banhistas em Angra dos Reis

Rio – No primeiro dia do feriado prolongado de Páscoa, uma lancha atropelou banhistas na Lagoa Azul, na Baía de Ilha Grande, em Angra dos Reis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu às 12h30 e as vítimas foram levadas para o Hospital Geral de Japuíba.

A assessoria do Corpo de Bombeiros não soube informar quantas pessoas foram atingidas ou o estado das vítimas. De acordo com o G1, a lanche atingiu cinco banhista: uma das vítimas morreu e outra está em estado grave. O condutor teria se apresentado na 166ª Delegacia de Polícia (Angra dos Reis).