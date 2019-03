Kim Kataguiri é um dos 30 jovens mais influentes, diz Time

São Paulo – Kim Kataguiri, um dos criadores do Movimento Brasil Livre, foi considerado um dos 30 jovens mais influentes do ano pela revista Time.

Para a revista norte-americana, Kataguiri ganhou notoriedade por seu papel na organização da “startup” dos protestos e nos manifestos pró-impeachment da presidente Dilma Rousseff.

“Depois de co-fundar o Movimento Brasil Livre em 2014, Kataguiri, que cita Ronald Reagan e Margaret Thatcher como inspirações, liderou uma manifestação com a força de 200 mil pessoas em São Paulo — a maior da cidade em três décadas”, diz a Time.

Kataguiri foi definido como um “libertário” que primeiramente ganhou fama com vídeos satíricos sobre política no YouTube, mas que agora lidera o principal movimento contra o PT.

“A política no Brasil parece muito ruim. Todo mundo rouba. Mas eu tenho a esperança de que, em 20 anos, as coisas possam ser diferentes”, disse Kataguiri à Time. “Eu tenho a esperança de que a nossa geração possa mudar o modo como as coisas são feitas.”

Ao seu lado estão a ativista Malala Yousafzai, ganhadora do Nobel da Paz, o ator e cantor Jaden Smith e as modelos Kendall Jenner e Zendaya.