Kátia Abreu, do PDT, diz sim à Previdência e ganha parabéns de Tabata

São Paulo — A senadora Kátia Abreu foi a única senadora do PDT a dar um voto a favor da proposta de reforma da Previdência do governo Bolsonaro, aprovada em primeiro turno no Senado nesta terça-feira (2). Com Kátia, o partido tem 4 cadeiras na casa. A votação do plenário, que aprovou o texto-base, aconteceu nesta segunda-feira e terminou com um placar de 56 a 19.

Kátia Abreu foi candidata à vice-presidência na chapa de Ciro Gomes, um dos caciques do partido, e que é contra a proposta do governo Bolsonaro. Na época da votação da Previdência na Câmara dos Deputados, ele chegou a pregar punições contra os 8 deputados favoráveis à reforma, como a paulista Tabata Amaral, de 25 anos.

O presidente do PDT, Carlos Lupi, chamou os deputados de “desobedientes” e Ciro Gomes disse que “não se pode servir a dois senhores”. Mesmo com pressão interna — e de eleitores — Tabata seguiu no partido e defendendo a reforma na Previdência.

Como consequência, o PDT abriu um processo para avaliar a expulsão dos parlamentares. Além disso, Tabata e os outros 7 deputados foram suspensos do partido. Na prática, não podem representar a sigla até fim do processo disciplinar.

Pelo Twitter, a deputada deu parabéns à senadora Kátia Abreu.

Parabéns @KatiaAbreu pela coragem de votar a favor de uma reforma difícil, mas urgente e necessária. Não é óbvio, nem popular, contribuir de forma construtiva e tomar decisões baseadas em evidências, sem se deixar levar pela lógica eleitoreira e pela polarização cega. — Tabata Amaral (@tabataamaralsp) October 2, 2019

Aprovação no Senado

Os senadores rejeitaram nesta quarta-feira (02) as sugestões de alterações ao texto-base aprovado ontem da reforma da Previdência, os chamados destaques. Nesta segunda-feira, os senadores aprovaram um destaque que deve retirar R$ 81,7 bilhões da previsão de economia com a reforma, inclusive com o apoio da senadora Kátia Abreu.

Havia seis destaques no início da sessão de hoje: três foram retirados pelos autores e três foram derrotados em plenário. O governo precisava de apoio de 49 dos 81 senadores para cada item.

Com isso, está concluída na Casa a votação em 1º turno da reforma, que ainda precisa ser aprovada novamente em 2º turno pela mesma maioria após um intervalo de cinco sessões.