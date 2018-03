Justiça tem ser de feita, diz Alckmin sobre prisão de amigos de Temer

Daniel Weterman, do Estadão Conteúdo

São Paulo – O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), pré-candidato à Presidência da República, afirmou que a justiça “tem que ser feita” em relação à prisão de amigos do presidente Michel Temer nesta quinta-feira, 29.

“A Justiça tem que ser feita, certamente há um processo investigativo, vamos aguardar o curso da investigação”, disse o tucano.

Perguntado se as denúncias envolvendo aliados de Temer minam uma possível candidatura do presidente à reeleição, o presidenciável do PSDB disse apenas que a intenção de Temer é legítima. “Se ele quiser ser, é legítimo que o seja, o MDB é um partido grande. Nós respeitamos.