Justiça retoma depoimentos sobre caso de insider envolvendo irmãos Batista

Por Camila Turtelli, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A Justiça Federal retomou nesta segunda-feira (9) os depoimentos no caso de informação privilegiada (insider trading) e manipulação envolvendo os irmãos Joesley e Wesley Batista, sócios da JBS.

A denúncia foi encaminhada em outubro do ano passado à 6ª Vara Federal de São Paulo e é resultado da Operação Acerto de Contas, desdobramento da Tendão de Aquiles, que apura se houve uso indevido de informações por parte das empresas JBS Participações e FB Participações no mercado financeiro.

Segundo o MPF, uma testemunha de acusação, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), começou a ser ouvida por volta das 9h desta manhã. O depoimento foi interrompido no início da tarde, para um intervalo, mas já foi retomado e ainda segue em curso. Outra testemunha de acusação e mais quatro de defesa também estão programadas para serem ouvidas.

O MPF acusa os irmãos de terem lucrado cerca de R$ 100 milhões com compra de dólar no mercado futuro e a termo, além de terem deixado de perder R$ 138 milhões com o processo de venda e recompra de ações da JBS, nas vésperas da divulgação da delação dos empresários, em 17 de maio de 2017.