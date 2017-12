Justiça prorroga uso de Força Nacional em obras de energia no PA

Lorenna Rodrigues, do Estadão Conteúdo

São Paulo – O Ministério da Justiça autorizou a prorrogação da presença da Força Nacional de Segurança Pública no Pará para fazer a segurança na implantação da linha de transmissão de energia elétrica Xingu-Estreito, na região do sudeste do Estado, até fevereiro.

Também foi autorizada a prorrogação da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP) no Rio Grande do Norte até janeiro.

A força-tarefa será utilizada nos serviços de guarda, vigilância e custódia de presos na Penitenciária de Alcaçuz.