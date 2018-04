Justiça prorroga prazo para acordo entre Samarco e MPF, diz Vale

A mineradora Vale informou nesta sexta-feira que a Justiça Federal prorrogou para 25 de junho o prazo para a celebração de um acordo final relacionado a ações movidas contra a Samarco, por conta do rompimento de uma barragem da empresa que provocou o maior desastre socioambiental do Brasil e 19 mortes, em Mariana (MG), em 2015.

A Samarco é uma joint venture entre a Vale e a anglo-australiana BHP Billiton.

Em nota, a Vale destacou ainda que a Justiça manteve durante esse período de prorrogação as garantias acordadas em acordo preliminar com o Ministério Público Federal e a suspensão da ação movida pelo órgão, no valor de 155 bilhões de reais.

A Reuters havia adiantado, mais cedo nesta semana, que a Samarco e suas donas iriam pedir à Justiça uma postergação do prazo para a conclusão de um acordo.