Justiça proíbe que escolas fechadas no Rio sirvam almoço para alunos

As escolas municipais do Rio, que estavam sendo abertas de 11 horas às 13 horas para servir almoço a alunos necessitados, passam a fechar totalmente a partir desta quarta-feira – pelo menos enquanto durar uma liminar dada na terça-feira pela Justiça. O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (SEPE-RJ) entrou com o pedido e obteve a liminar, da qual a Secretaria Municipal de Educação afirma que vai recorrer por meio da Procuradoria-Geral do Município.

A iniciativa de abrir as escolas para o almoço foi anunciada na última sexta-feira pelo prefeito Marcelo Crivella e pela secretária Talma Romero Suane.

Seria uma forma de atender alunos que dependem das unidades escolares para se alimentar. Segundo a Secretaria, cerca de 1.500 alunos se beneficiaram das refeições nos últimos dois dias.

O sindicato, ao justificar o pedido para que os colégios sejam totalmente fechados, ressaltou que sabe da necessidade desses alunos, mas disse que abrir as unidades é colocar em risco os estudantes e profissionais. Eles defendem a adoção de medidas alternativas, como o envio de comida às casas dos alunos.

“Alternativas inclusive utilizadas na crise de saúde de 2009, causada pelo vírus H1N1 (mais conhecida como gripe suína), quando a Prefeitura envidou esforços para distribuir alimentos diretamente aos alunos mais necessitados, sem a necessidade de abertura das unidades e sem colocar em risco os profissionais”, diz o SEPE.

A capital do Rio concentra 31 dos 33 casos registrados até ontem no Estado.

