Justiça notifica shopping em SC que causou aglomeração em reabertura

O Shopping Center Neumarkt foi notificado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina a adotar medidas para garantir o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas que transitam no local, limitar o número de pessoas e proibir a apresentação de shows de qualquer espécie. Após mais de um mês fechado por causa dos decretos de isolamento, o shopping, em Blumenau, provocou aglomeração de pessoas com música ao vivo na reabertura na quarta-feira, 22.

A decisão foi resultado de uma ação civil pública movida pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina (DPE-SC), após a ampla divulgação de vídeos que mostram aglomeração de pessoas na abertura do centro comercial, assim como apresentação de show musical. Em caso de descumprimento, o estabelecimento pode ser multado em até R$ 500 mil por dia.

Apesar de permitir o funcionamento dos shoppings, o Estado determinou que, para isso, fossem tomadas medidas para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.

Blumenau é a terceira cidade com maior número de casos confirmados de contaminação pela covid-19 em Santa Catarina. Até o momento são 81 pessoas infectadas.

A decisão determina, ainda, que a Vigilância Sanitária deverá comprovar, em cinco dias, abertura de procedimento administrativo contra o estabelecimento. O Estado entrou em contato com Shopping Center Neumarkt e aguarda posicionamento.

Em nota, ontem, o grupo Almeida Júnior, rede que administra o centro comercial, disse que a reabertura foi “uma forma carinhosa de demonstrar o respeito que temos pelos nossos clientes” e que “o movimento durante este primeiro dia de abertura esteve 100% dentro dos padrões estabelecidos”.