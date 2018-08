Justiça liberta namorada do “Doutor Bumbum” da cadeia

Fábio Grellet, do Estadão Conteúdo

Detida desde 17 de julho, Renata Fernandes Cirne, de 19 anos, namorada do médico Denis Furtado, conhecido como Doutor Bumbum, teve sua prisão temporária de 30 dias suspensa nesta terça-feira, 7, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJ-RJ).

Ela é acusada de participar do procedimento médico que causou a morte da bancária Lilian Calixto, na madrugada de 15 de julho. Segundo a Polícia Civil, Renata era responsável por captar clientes e marcar consultas para o médico.

Um habeas corpus foi impetrado em nome das quatro pessoas presas por conta do episódio, inclusive o próprio médico, mas a 7ª Câmara Criminal decidiu libertar apenas Renata. Ela está grávida e cumpria pena no Presídio Talavera Bruce, em Bangu (zona oeste do Rio), onde há uma ala específica para detentas nessa situação. Furtado e a sua mãe, a médica Maria de Fátima, continuam presos.