Justiça do DF obriga marido de paciente com coronavírus a fazer exame

São Paulo — A Justiça do Distrito Federal e Territórios determinou na manhã desta terça-feira, 10, que o marido da única paciente que está com coronavírus (Covid-19) no estado seja obrigado a se submeter a exames para confirmar se está ou não com a doença.

Ele acompanha a esposa, que está internada no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), em Brasília, desde o dia 6 de março e havia se recusado a fazer o teste e, até mesmo, em se manter isolado.

A juíza Raquel Barbosa do tribunal de Justiça do estado determinou que o homem passe por exames compulsoriamente e permaneça em isolamento domiciliar. Caso ele se recuse a cumprir a determinação, a multa será de 5.000 reais.

“Ao Estado incumbe adotar providências no sentido de preservar não apenas a saúde e integridade do próprio requerido, mas de toda a coletividade que pode ser exposta indevidamente à contaminação por um vírus de transmissibilidade e letalidade notórias”, disse a magistrada no despacho.

A ação foi ajuizada pelo Distrito Federal, em caráter de urgênci, porque, além do contato com a paciente, que está em estado grave, o homem também relatou ter sentido sintomas da doença.

Segundo boletim da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a mulher segue internada em isolamento na UTI em estado “grave, instável, com suporte ventilatório e hemodinâmico”. A paciente apresenta síndrome respiratória aguda severa, com piora do quadro respiratório, apresentando ainda um pico febril.

No Brasil, o número de infectados pela doença subiu para 34, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde na tarde desta terça-feira, 10. No último balanço, eram 25 casos. O total de suspeitos caiu de 930 para 893.