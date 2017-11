Justiça determina prisão preventiva para filho de Picciani

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) determinou prisão preventiva para o empresário Felipe Picciani, que estava preso provisoriamente desde o último dia 14, no âmbito da Operação Cadeia Velha.

Felipe é filho do deputado estadual Jorge Picciani (PMDB), presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Ambos estão presos na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, onde estão os réus da Operação Lava Jato do Rio de Janeiro.

De acordo com a assessoria do TRF2, a decisão de converter a prisão provisória de Felipe Picciani em preventiva foi tomada nesta quinta-feira (23) pelo desembargador Abel Gomes. A prisão provisória do réu venceria hoje e, se não fosse renovada, ele seria solto.

Felipe Picciani é o único filho de Jorge Picciani que não está na vida pública, pois os demais irmãos são deputados, estadual e federal. Ele é o responsável pela administração dos negócios da família, que incluem fazendas, venda de genética bovina e até pedreira.

Com a decretação da prisão preventiva, Felipe Picciani continuará preso por prazo indeterminado.

A Operação Cadeia Velha investiga a relação de políticos com o recebimento de propinas de empresas de ônibus, que em troca seriam beneficiadas com isenções fiscais e aumentos de tarifa. A defesa de Felipe Picciani não foi localizada para comentar a decisão.