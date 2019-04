Justiça decreta sequestro de fazendas estimadas em mais de R$250 milhões

A Justiça Federal de Mato Grosso decretou o sequestro de 11 fazendas do estado com valores estimados que ultrapassam 250 milhões de reais no âmbito de uma operação da Polícia Federal que investiga crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas de recursos provenientes de contrabando e outros ilícitos, informou a PF nesta quarta-feira, 3.

De acordo com a PF, a ação deflagrada em parceria com a Receita Federal tem como objetivo cumprir 13 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Paraná, e também a fiscalização pela Receita de empresas associadas ao grupo investigado.

A Polícia Federal não divulgou nomes dos suspeitos e informou que as investigações prosseguem sob segredo de Justiça.