Justiça barra punições a deputados do PSL, e Joice pode perder liderança

O juiz Giordano Rezende Costa, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), concedeu liminar suspendendo os efeitos da punição imposta aos 18 deputados federais do PSL da ala bolsonarista. A decisão, de caráter provisório, foi assinada na tarde desta quarta-feira.

Com a liminar, a suspensão das atividades partidárias dos parlamentares, determinada nesta terça-feira pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pode ser revertida. Os deputados tiveram suas atividades partidárias suspensas a pedido do próprio partido.

A medida põe em xeque a recém-adquirida liderança de Joice Hasselmann (PSL-SP) na Câmara dos Deputados. Ela foi escolhida em uma lista assinada por 22 deputados, o que só constitui a maioria do partido se as suspensões forem consideradas válidas. Como os demais deputados não estão mais suspensos, o líder pode mudar.