Fachin mantém julgamento do sítio de Atibaia

O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta segunda-feira 25 o pedido de liminar da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para suspender o julgamento, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), da ação da Operação Lava-Jato referente ao sítio de Atibaia, na qual o petista foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão. A partir das 9h desta quarta-feira, 27, os desembargadores João Pedro Gebran Neto, Thompson Flores e Leandro Paulsen, que integram a 8ª Turma do TRF4, vão analisar o mérito da apelação. Antes, contudo, os magistrados de segunda instância abordarão questões preliminares suscitadas pela defesa do ex-presidente, incluindo a anulação da sentença de primeira instância porque os réus delatores premiados apresentaram suas alegações finais no mesmo prazo que os demais acusados, e não antes deles. O STF decidiu que os réus delatados devem falar depois dos delatores.

Prisão em 2ª instância: Maia nega atrito com Senado

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), negou nesta segunda-feira que haja uma disputa por protagonismo com o Senado na discussão sobre a prisão após a condenação em segunda instância, mas descartou a possibilidade de o tema tramitar de forma conjunta, lembrando que os deputados já se posicionaram ao aprovar admissibilidade de PEC sobre o assunto. Segundo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), coordena uma tentativa de consenso entre as duas Casas do Congresso. Para o presidente da Câmara, um acordo passaria pela escolha da PEC que já tramita na Casa para representar a posição do Congresso. “A Câmara já tomou sua decisão, estamos instalando (a comissão especial) da PEC da segunda instância, foi aprovada na CCJ”, disse Maia a jornalistas. “O Davi está organizando, mas a posição da Câmara já está tomada”, afirmou. “Mas eu não estou brigando por protagonismo nenhum não”.

Mercado eleva projeções

O mercado elevou as perspectivas para a inflação, a economia e o dólar neste ano, ao mesmo tempo em que voltou a subir a projeção para a taxa básica de juros no final de 2020, de acordo com a pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central divulgada nesta segunda-feira. O levantamento semanal apontou que a expectativa para a alta do IPCA em 2019 subiu pela terceira semana seguida, em 0,13 ponto percentual, a 3,46%. Para 2020 permaneceu em um avanço de 3,60%. O centro da meta oficial de 2019 é de 4,25% e, de 2020, de 4%, ambos com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos. Para o Produto Interno Bruto (PIB), a estimativa de crescimento melhorou a 0,99% e 2,20% respectivamente neste ano e no próximo, de 0,92% e 2,17% antes.

O mico que deu certo

O presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, indicou no Twitter no domingo que a montadora recebeu 200 mil pedidos de sua picape elétrica três dias após o seu lançamento. Musk, que costuma tuítar regularmente sobre os recursos do Cybertruck desde o seu anúncio na quinta-feira, também atualiza seus seguidores com o número de pedidos que a empresa recebeu. Em um tuíte anterior, Musk disse que a empresa havia recebido 146 mil pedidos do Cybertruck e postou novamente no domingo a mensagem “200K” – uma referência aparente ao número de pedidos. O site da empresa mostra que é necessário um pagamento imediato de 100 dólares para reservar o Cybertruck, que tem um preço inicial de 39.900 dólares.

Softbank na Argentina

A Tencent, gigante chinesa de Internet, decidiu reforçar a aposta no aplicativo de pagamentos móveis Ualá, da Argentina, ao liderar uma rodada de financiamento de US$ 150 milhões da Série C, juntando-se ao conglomerado japonês SoftBank e outros investidores. A Ualá planeja usar os recursos para triplicar a força de trabalho para mais de 500 funcionários até o fim de 2020, expandir seu produto de empréstimos e desenvolver unidades de negócios, disse o fundador e CEO da empresa, Pierpaolo Barbieri. Alguns dos investidores de peso mais antigos, como Soros Fund Management, Goldman Sachs Investment Partners e Jefferies, estão entre os outros participantes da rodada de financiamento.

Netflix compra um cinema

A Netflix anunciou nesta segunda-feira que administrará um dos cinemas mais antigos de Nova York, o Paris Theatre, e exibirá seus filmes lá, um novo palco para a gigante do streaming que enfrenta os grandes cinemas. A dois passos do Central Park e do famoso Hotel Plaza, o cinema de Paris fechou suas portas no final de agosto, após 71 anos de existência, devido ao aumento do aluguel. O último cinema de Nova York, com uma única sala, foi reaberto no início de novembro para a exibição do filme “Marriage Story”, do diretor americano Noah Baumbach, produzido pela Netflix.

Fujimori livre

Keiko Fujimori, líder da oposição no Peru e filha do ex-ditador Alberto Fujimori (1990-2000), deve deixar a prisão. A Justiça do Peru aceitou nesta segunda-feira um recurso que pleiteava sua liberação. Keiko é investigada por ter recebido 1,2 milhão de dólares na forma de caixa dois da construtora brasileira Odebrecht para sua campanha à Presidência em 2011, quando foi derrotada. Ela foi presa preventivamente em outubro de 2018, devido a risco de obstrução de Justiça. Por ora, a política segue presa até que a decisão seja publicada, o que deve acontecer até o fim da semana. Na última eleição, em 2016, Keiko foi novamente candidata, sendo derrotada por Pedro Pablo Kuczynski — que também não está mais no cargo, tendo sofrido um impeachment neste ano.

Dilúvios devastam sul da Europa

Autoridades na França, na Itália e na Grécia reportaram até o início da tarde desta segunda-feira sete mortes decorrentes de tempestades que assolaram os países durante o fim de semana. Além dos escombros e das enchentes, pelo menos outras três pessoas estariam desaparecidas. As fortes chuvas se concentraram no litoral sul da França, no norte da Itália — incluindo a cidade de Veneza, que já sofria com inundações decorrentes maré alta desde o início do mês — e no oeste da Grécia.

Roubo de 1 bilhão de euros em museu alemão

Peças históricas no valor de 1 bilhão de euros foram roubadas do Museu Green Vault em Dresden, na Alemanha. Os assaltantes fugiram e ainda são procurados pela polícia. O roubo já está sendo considerado um dos maiores da história da arte. As autoridades locais e a administração do museu ainda avaliam exatamente o que foi levado. As primeiras informações são de que pelo menos três coleções de peças feitas com diamantes e outras pedras preciosas tenham sido roubadas. Além de jóias, há taças, estatuetas e outros ornamentos. Segundo o jornal britânico The Guardian, os criminosos colocaram fogo em uma ponte próxima ao museu, causando uma falha elétrica na rede da região. Sem energia, os alarmes de emergência foram desativados e os assaltantes quebraram uma das janelas para entrar no edifício.