Julgamento de ação de Lula no STJ começa a partir das 14 horas

São Paulo — O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) julga a partir das 14 horas desta terça-feira (23) um recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva envolvendo o caso triplex no Guarujá. A ação tenta rever a condenação de 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

O STJ fará uma transmissão ao vivo da sessão pelo canal do YouTube do tribunal. A prática não é comum nesta corte, apenas em casos de grande repercussão.

Além disso, a equipe de comunicação do STJ também divulgará informações sobre o andamento da sessão na conta oficial do Twitter [@STJnoticias].

#NaPautaSTJ Quinta Turma julgará recurso de Lula amanhã (23). A sessão começará às 14h e será transmitida ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. https://t.co/vEFYE6hfdg — STJ (@STJnoticias) April 22, 2019

O que está em jogo

No julgamento desta tarde, os ministros irão analisar cerca de 18 teses apresentadas pela defesa do ex-presidente para rever a condenação do petista.

A expectativa é que a Corte reduza a sua pena — o que pode levá-lo à prisão domiciliar. Um pedido de vista pode interromper a discussão, segundo um ministro que falou sob condição de anonimato.

A possibilidade de ele ser solto, no entanto, é remota. Os ministros do STJ podem anular a condenação, caso os magistrados entendam que houve um crime eleitoral e, assim, enviar o caso para a Justiça Eleitoral.

Esse é o argumento principal dos advogados. Embora o petista não tenha sido condenado por caixa 2, a defesa alega que o processo menciona suspeitas de crime eleitoral, de que Lula teria liderado um esquema de arrecadação de valores a partidos políticos, que custearia campanhas eleitorais.

A possibilidade de Lula pedir a anulação do processo em função da decisão do STF já tinha sido aventada pela força-tarefa da Lava Jato, que foi contrária ao entendimento da Suprema Corte.

“Ainda que formalmente não tenha sido imputado ao Recorrente delito previsto no Código Eleitoral, materialmente é esse o contexto fático, pelo qual se extrai que toda a instrução processual foi realizada perante órgão jurisdicional absolutamente incompetente para tanto”, alegam os advogados.