Juiz ordena que brasileiro de 9 anos detido nos EUA seja entregue à mãe

Um juiz federal de Chicago ordenou nesta quinta-feira, 28, a libertação imediata de um menino brasileiro de 9 anos, que foi separado de sua mãe, Lidia Karine Souza, quando os dois cruzaram a fronteira entre os EUA e o México.

O juiz Manish Shah disse que Lidia pode ter a custódia do seu filho, que passou quatro semanas em um abrigo contratado pelo governo em Chicago. A criança passou seu nono aniversário sem sua mãe e ficou sozinha, boa parte do tempo, em uma sala, em quarentena, pois estava com varicela. A mãe só tinha permissão para vê-lo por apenas 20 minutos por semana.

Lidia, de 27 anos, que busca asilo, tentou localizar o filho por semanas depois que os dois foram separados na fronteira, no final de maio. Quando ela foi solta em 9 de junho, de uma instalação no Texas, ela preencheu quase 40 páginas de documentos, obrigatórios segundo autoridades americanas, para recuperar a custódia. Então, eles disseram a ela que as regras haviam mudado e que ela precisaria de mais documentos de seus familiares.

Centenas de pais lutam para encontrar e recuperar seus filhos que foram enviados para abrigos pela política de tolerância zero contra imigrantes de Trump.