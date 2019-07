“Juiz ladrão”, Bolsonaro “cretino” e Maia rei: o Twitter de “Vermelho”

Preso sob suspeita de hackear os celulares do ministro da Justiça, Sergio Moro, do coordenador da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, o procurador da República Deltan Dallagnol, e de autoridades da cúpula dos três Poderes, Walter Delgatti Neto, o Vermelho, mantém um perfil no Twitter com publicações de diversas críticas aos alvos dos ataques virtuais.

A conta de Vermelho na rede social ficou inativa de 2011 até maio deste ano, dias antes da primeira divulgação de conversas atribuídas a Moro e a procuradores da Lava Jato pelo site The Intercept Brasil, em 9 de junho.

“Sérgio Moro, assume tudo logo, colabora com a Justiça, conta tudo o que sabe”, postou o perfil atribuído a Vermelho, logo após as mensagens vazadas começarem a ser divulgadas. “Cada dia que passa está ficando mais ridículo sua defesa apresentada. A casa caiu, tampar o sol com a peneira não vai adiantar”, escreveu.

Sergio Moro, assume tudo logo, colabora com a justiça, conta tudo o que sabe. Cada dia que passa está ficando mais ridículo sua defesa apresentada. A casa caiu, tampar o sol com a peneira não vai adiantar. — Walter (@waltergrandsonn) July 7, 2019

Além de reproduzir notícias sobre as supostas conversas do então juiz, a conta vinculada a Vermelho publicou piadas sobre o caso e pedidos para que o ministro renunciasse ao cargo. “Será que o Moro vai ficar aí?”, escreveu em resposta ao próprio titular da Justiça, que havia compartilhado uma notícia sobre uma penitenciária federal.

Será que o moro vai ficar aí? — Walter (@waltergrandsonn) July 15, 2019

Em algumas publicações, a conta usou a hashtag #JuizLadrão, em referência à declaração do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ). Durante audiência de Moro na Câmara para dar explicações sobre as mensagens, o parlamentar chamou o ministro de “juiz ladrão”.

“Deve ser difícil ter que fazer coisas que você não queria fazer né?”, tuitou o perfil de Vermelho em resposta à publicação de Moro em que o ministro da Justiça aparece em fotografia ao lado do presidente Jair Bolsonaro na final da Copa América. “Tentar maquiar tudo que está acontecendo? Fingir que tudo está bem? Dá para ver no seu rosto que nada está bem, deprimente isso!”

Deve ser difícil ter que fazer coisas que você não queria fazer né? Tentar maquiar tudo que está acontecendo? Fingir que tudo está bem? Da para ver no seu rosto que nada está bem, deprimente isso! #juizdesesperado — Walter (@waltergrandsonn) July 7, 2019

Na conta associada ao hacker ainda há críticas e ataques a Bolsonaro. Há retuítes de publicações de perfis que chamam o presidente de “cretino” e fazem ironias. “Jair Bolsonaro sendo vaiado por uma torcida que pagou 600 talkeys no ingresso? Por essa eu não esperava”, diz uma das mensagens replicadas.

Em 20 de julho, foi publicada na conta, sem legenda, uma montagem em que o rosto do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), aparece com uma coroa, no corpo do rei Luiz I da Hungria. Vermelho se filiou ao DEM em 2007. O presidente do partido e prefeito de Salvador, ACM Neto, disse que pediu nesta quinta-feira, 25, a expulsão de Walter Vermelho da legenda.