Jucá: Temer vai assinar “daqui a pouco” MP para ajudar Roraima

Brasília – O líder do governo no Senado, Romero Jucá (MDB-RR), disse nesta quinta-feira, 15, que o presidente Michel Temer vai editar “daqui a pouco” uma Medida Provisória (MP) para instituir estado de emergência social em Roraima e viabilizar ações do governo federal.

Ele disse que também serão assinados hoje dois decretos: um que enquadrará Roraima na condição de “emergência social” e outro que vai criar um grupo de trabalho que ficará responsável por executar as ações do governo em conjunto com o estado – o grupo será comandado por um general do Exército.

Jucá disse que o governo federal não vai repassar dinheiro para Roraima.

“O governo vai atuar diretamente”, declarou. “Vai criar uma dotação e a partir daí vai reforçando. O que for preciso vai ser feito”, explicou, sem mencionar o valor da dotação.

Desde a semana passada, Temer discute com ministros e autoridades de Roraima uma forma de auxiliar o Estado, que enfrenta dificuldades para lidar com a chegada desordenada de venezuelanos.