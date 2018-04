Jucá: MDB terá candidatos próprios em São Paulo, Goiás, Paraíba e Alagoas

Caio Rinaldi, do Estadão Conteúdo

São Paulo – Apesar de não constarem na resolução aprovada pela cúpula do MDB ontem, os Estados de São Paulo, Goiás, Paraíba e Alagoas deverão ter candidatos da sigla para o cargo de governador. A afirmação foi feita pelo presidente do partido, senador Romero Jucá (RR).

“Reitero nossa intenção de ter candidato próprio em São Paulo, Goiás, Paraíba, Alagoas, entre vários outros já deliberados na Executiva”, escreveu Jucá em sua página oficial no Twitter. O senador explicou que “com o fechamento da janela partidária, esse quadro das candidaturas próprias ficará mais bem definido”.

Pela resolução aprovada pela Executiva do MDB na terça-feira, 3, o partido definiu candidaturas próprias ao executivo estadual em Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Roraima, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Pernambuco e Santa Catarina.