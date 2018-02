Jovem veste calça da mãe para não ser barrado em prova de direção

Um jovem de Campinas, interior de São Paulo, foi salvo pela mãe após aparecer de bermuda para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nesta segunda-feira, 5. Bruno Hatamoto contou a história nas redes sociais e disse que precisou vestir a calça da mãe para poder prestar o exame para motos.

“Nas aulas de moto, os professores não reforçaram e nem falaram, tanto é que fiz as aulas de shorts”, contou Bruno ao E+. Um amigo cogitou lhe emprestar a calça, porém a prova dos dois seria no mesmo horário e, por isso, não seria possível contar com a ajuda.

O estudante até pensou em passar numa loja para comprar uma calça ou ir para casa trocar de roupa, mas não daria tempo. Foi quando ele teve a ideia de trocar sua bermuda pela calça legging da mãe, Eleni Hatamoto.

“Nos trocamos no carro. Na hora que voltei para o local, todos ficaram olhando para mim, mas sabia que tinha que fazer isso para ter minha carta logo e não pagar para fazer o exame outro dia”, explicou.

Bruno passou no exame sem nenhuma infração.