Jovem morre eletrocutado em bloco de carnaval de São Paulo

Um estudante de 22 anos morreu neste domingo (4), no centro de São Paulo, após ser eletrocutado ao encostar em um poste enquanto participava de um bloco de Carnaval.

Após ter se apoiado na base da placa de sinalização de trânsito, que fica na esquina das ruas Consolação e Matias Aires, duas descargas elétricas atingiram Lucas Antonio Lacerda da Silva, que teve uma parada cardiorrespiratória.

Enquanto estava no chão desacordado, o jovem recebeu os primeiros atendimentos de uma médica que estava no bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, até que a ambulância chegou e ele foi levado ao hospital Santa Casa. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos.

No poste haviam duas câmeras de monitoramento instaladas pela empresa “Dream Factory”, vencedora da licitação e contratada pela Prefeitura para monitorar o carnaval de rua da cidade.

O jovem é natural de Cardoso, no interior de São Paulo, mas vivia no ABC desde 2015, onde cursava engenharia biomédica na Universidade Federal do ABC.