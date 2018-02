Jovem diz ter sido agredido em banheiro do shopping Higienópolis

São Paulo – O jovem João Pedro Medeiros afirma ter sido agredido por um homem armado no banheiro do shopping Pátio Higienópolis, na zona oeste de São Paulo, nesta segunda-feira (12).

Em relato no Facebook, João Pedro conta que estava lavando as mãos quando o homem desferiu duas coronhadas em sua cabeça, afirmando que “todos os viados” iriam morrer “a partir desse”.

O post em que João Pedro narra o episódio já tinha mais de 5 mil reações no fim da tarde desta quarta-feira (14).

Ele disse que teve que levar nove pontos na cabeça, e que os seguranças do shopping não conseguiram capturar o agressor.

Em nota, a administração do shopping afirmou ter encaminhado as imagens das câmeras de segurança para “as autoridades competentes” e disse que continua “colaborando para solução do caso”.

Leia a íntegra da nota:

“O Shopping Center Pátio Higienópolis reitera que não compactua com qualquer tipo de violência. O empreendimento esclarece que o cliente foi imediatamente atendido pela equipe de primeiros socorros e levado para o hospital. O shopping reforça ainda que já encaminhou as imagens para as autoridades competentes e segue colaborando para solução do caso”.