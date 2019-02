Jornalistas têm acesso bloqueado ao plenário para 1ª sessão do Congresso

Brasília – O acesso ao plenário da Câmara está bloqueado no início da tarde desta segunda-feira, 4, para jornalistas que devem cobrir a primeira sessão do Congresso Nacional da nova legislatura, programada para iniciar às 15h.

Normalmente, os profissionais da imprensa podem circular ao redor das cadeiras do plenário e também no café que fica atrás do Plenário. No entanto, nesta segunda-feira, há uma fita e seguranças impedem a entrada de jornalistas. Questionados, seguranças disseram que há uma ordem da Polícia Legislativa para o bloqueio.