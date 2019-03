Joice: Moro e Maia fazem as pazes e fecham acordo sobre pacote anticrime

View this post on Instagram

GOLAÇO! O pacote Anticrime do nosso governo @jairmessiasbolsonaro idealizado pelo nosso ministro Sérgio Moro e caminhará a PASSOS LARGOS na @camaradeputados e juntamente será analisado no Senado. As duas casas trabalharão ao mesmo tempo. O compromisso de celeridade na Câmara foi assumido hoje durante café da manhã comigo e Moro na casa do Presidente da Câmara. @rodrigomaiarj. O tempo de discussão na Comissão de Trabalho deve cair pela metade. Maia também disse que fará todos os esforços para que o texto trâmite o mais rápido possível dentro da Câmara e apresentou as estratégias para Moro. O ministro Sergio Moro alinhou todos os procedimentos com Rodrigo Maia. Foram 40 minutos de boa conversa e de clima de paz que farão TODA DIFERENÇA para nosso país!!! Executivo e legislativo caminhando juntos pelo Brasil! Vamos aprovar a Nova Previdência e o pacote Anticrime com serenidade e seriedade. Simbora, Brasil! #pacoteanticrime #novaprevidência #joicehasselmann #joiceadeputadadobrasil