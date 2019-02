Joice diz que ela e Janaína foram sondadas para prefeitura de SP em 2020

São Paulo — A deputada federal mais votada do Brasil, Joice Hasselmann, revelou nesta terça-feira (26) que seu partido, o PSL, já sondou a possibilidade de ela e da deputada estadual Janaína Paschoal de concorrer à prefeitura de São Paulo, em 2020.

A declaração foi dada em uma rápida entrevista a jornalistas após participar de um painel na 20ª CEO Conference organizada pelo BTG Pactual em São Paulo.

Joise afirmou que tanto o presidente Jair Bolsonaro, quanto o vice Hamilton Mourão já conversaram com ambas sobre o tema.

“Fui eleita deputada, quem decide para que rumo eu vou é o povo de São Paulo, que me elegeu. Meu partido, por óbvio já me sondou, tanto o presidente quanto o vice. Eu e a Janaína [Paschoal]. Eu conversei com ela, mas ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. Estou aqui para o que o povo decidir”, afirmou.

A deputada federal foi questionada se o atual governador de São Paulo, João Doria (PSDB), está estimulando sua candidatura, contra seu ex-vice prefeito, Bruno Covas, como mostrou reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

“O [João] Doria é do PSDB e ele é meu amigo, como todos sabem. Ele não vai estimular minha candidatura que é de outro partido. Se realmente o PSL decidir lançar minha candidatura e tivermos que entrar em rota partidária, falaremos sobre. Não cheguei nem a conversar com ele sobre isso”, disse.

Após a repercussão da notícia, o filho do presidente Carlos Bolsonaro compartilhou a reportagem em seu perfil no Twitter e foi alertado que não “é hora de atacar nenhum deputado do partido”.

Pô Carlos, não é hora de atacar a nenhum deputado do partido, temos que aprovar a reforma da previdência Pô. Atacar a Joice não é hora!!! — Adalvo Monteiro (@AdalvoMonteiro) February 26, 2019

Em resposta ao seguidor, o vereador do Rio de Janeiro afirmou “não estou nenhum pouco preocupado com Joyce. Boa sorte a ela em seus anseios!”.

Logo após a entrevista coletiva aos jornalistas, a deputada disse que notícia é “mentira” e que ela está dedicada em aprovar a reforma da Previdência.