Joesley diz que pagava mesada de R$ 50 mil a Aécio, segundo jornal

São Paulo — O empresário Joesley Batista afirmou à Procuradoria-Geral da República que pagou 50.000 reais por mês a Aécio Neves (PSDB-MG), ao longo de dois anos, por meio de uma rádio da qual o senador era sócio, segundo o jornal Folha de S. Paulo.

Os pagamentos, de acordo com Joesley, foram solicitados diretamente por Aécio em um encontro no Rio, no qual disse que usaria o dinheiro para “custeio mensal de suas despesas”, segundo palavras do empresário da JBS.

Joesley entregou aos procuradores 16 notas fiscais emitidas entre 2015 e 2017 pela Rádio Arco Íris, afiliada da Jovem Pan em Belo Horizonte, e disse não saber se as propagandas foram de fato para o ar.

O advogado de Aécio Neves, Alberto Toron, disse, por meio de nota, que Joesley Batista se aproveita de uma “relação comercial lícita” para “forjar mais uma falsa acusação”.