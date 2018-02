Joesley diz que fez “gesto de dinheiro” em conversa com Temer

O empresário Joesley Batista afirmou em depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira (15) que fez o “gesto do dinheiro” com as mãos durante o encontro que teve com o presidente Michel Temer em março do ano passado, segundo informou a emissora “TV Globo”.

Segundo o dono da J&F, a sinalização foi feita ao questionar o presidente se poderia tratar “todos os assuntos” com o ex-deputado e ex-assessor especial de Temer Rodrigo Rocha Loures, que ficou conhecido como o “homem da mala”.

Loures foi flagrado com dinheiro de propina, pago pela empresa, em uma gravação feita pelas autoridades.

Ainda de acordo com o empresário, Temer teria afirmado que o ex-assessor era alguém “da minha mais estrita confiança”.

Em resposta à emissora, a assessoria da Presidência afirmou que “o bandido Joesley Batista continua acrescentando mais mentiras a suas fantasias absurdas, já desmascaradas por suas próprias gravações que revelaram seus propósitos criminosos e políticos”.

A afirmação teria sido feita durante as longas horas do depoimento dado por Joesley à PF na investigação que analisa o pagamento de propinas da empresa Rodrimar, que opera concessões no Porto de Santos, e seria beneficiada por um decreto do governo.