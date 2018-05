Jockey Club do Rio é investigado por maus tratos a animais

Parlamentares da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e policiais militares fazem hoje (7) uma ação para apurar denúncias de maus tratos a gatos que vivem no Jockey Club Brasileiro, na zona sul da cidade do Rio.

Segundo as denúncias, seguranças do Jockey retiram comidas e potes de água deixados por voluntários para alimentar os animais.

Além disso, de acordo com as acusações recebidas pela comissão, alguns voluntários têm sido ameaçados pelos mesmos seguranças.

A assessoria de imprensa do Jockey Club informou que a direção da instituição está reunida neste momento com os representantes da Comissão, mas negou as denúncias.

De acordo com o Jockey, muitos gatos são abandonados no local justamente porque a instituição tradicionalmente cuida dos animais e os alimenta. Segundo o Jockey, os voluntários que também cuidam dos gatos são bem-vindos.

Em relação à retirada dos potes de comida e de água, o Jockey informou que eles só são retirados quando os voluntários os colocam em locais impróprios.