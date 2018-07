João Doria lidera disputa pelo governo de São Paulo, diz pesquisa

São Paulo – Levantamento divulgado nesta quinta-feira (19) pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que o ex-prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) lidera a corrida eleitoral pelo governo do estado.

Segundo a pesquisa, que ouviu dois mil eleitores entre os dias 12 e 17 de julho, Doria tem 31,1% das intenções de voto, contra 21,1% do presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf (MDB).

Bem atrás aparece o atual governador de São Paulo, Márcio França (PSB), com 7,9%, e Luiz Marinho (PT), ex-prefeito de São Bernardo do campo, no ABC paulista, com 5%. A professora Lisete Arelaro (PSOL) e o empresário Rogério Chequer (Novo) têm 2,7% e 1,4%, respectivamente.

Senado

O instituto também simulou a situação eleitoral para o Senado Federal. De acordo com a sondagem, quem larga na frente é Eduardo Suplicy (PT) (36,7%), à frente de Marta Suplicy (MDB) (20,9%), Mario Covas Neto (Podemos) (14,5%) e Major Olímpio (PSL) (13%).

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O número de registro do levantamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é SP-05341/2018.

Veja o desempenho dos candidatos ao governo de SP

João Doria – 31,1%

Paulo Skaf – 21,1%

Márcio França – 7,9%

Luiz Marino – 5%

Lisete Arelaro – 2,7%

Rogério Chequer – 1,4%

Rodrigo Tavares – 1,3%

Claudio Fernando – 0,4%

Alexandre Zeitune – 0,2%

Nenhum – 21,5%

Não sabe – 7,4%