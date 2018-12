João Dória anuncia novo nome para presidência da Sabesp

São Paulo – O governador eleito do Estado de São Paulo, João Dória, anunciou nesta segunda-feira a indicação do engenheiro Benedito Braga para a presidência da companhia de água e sanaeamento, Sabesp, no lugar de Karla Bertocco.

Braga foi secretário de recursos hídricos no governo paulista de Geraldo Alckmin e responsável pela realização dos Fóruns Mundiais da Água na França (2012), na Coreia (2015) e no Brasil, em Brasília (2018).

As ações da Sabesp exibiam alta de 0,9 por cento às 14h, enquanto o Ibovespa mostrava valorização de 1,07 por cento.