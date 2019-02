Jhonata Ventura, ferido em incêndio do Flamengo, caminha pelo hospital

O atleta Jhonata Ventura, um dos três sobreviventes do incêndio que matou dez jovens no Centro de Treinamento do Flamengo, no último dia 8, começou a andar no Hospital Municipal Pedro II, onde está internado. Entre os que sobreviveram, Jhonata foi o que teve ferimentos mais graves, com queimaduras em mais de 30% do corpo.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o jovem caminhou dentro do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do hospital durante a sessão de fisioterapia.

Ainda de acordo com a secretaria, ele está apresentando boa evolução, com quadro de saúde estável e respirando sem ajuda de aparelhos. Jhonata continua usando antibiótico e progredindo de forma gradativa à aceitação da dieta oral.

Ele tem lesões com áreas já cicatrizando, apesar de a maior parte ainda apresentar feridas profundas e teve melhora significativa das queimaduras no rosto e nas costas. Os outros dois sobreviventes, Cauan Emanuel e Francisco Dyogo, que tiveram ferimentos mais leves, receberam alta hospitalar.