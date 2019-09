Janot no WhatsApp: “fique calmo e beba gim”. Novo PGR divulga nota

São Paulo – “Keep calm and drink gin”. A frase que significa “fique calmo e beba um gim” estampava, segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, a foto escolhida pelo ex-procurador geral da República, Rodrigo Janot, para seu perfil no WhatsApp, um dia depois de ele ter se tornado o centro das atenções por confessar planos de matar Gilmar Mendes

O novo procurador-geral da República, Augusto Aras, divulgou nota afirmando que as atitudes de Janot são inaceitáveis. “O Ministério Público Federal é uma instituição que está acima dos eventuais desvios praticados por qualquer um de seus ex-integrantes”, diz a nota de Aras, divulgada neste sábado pela Veja.

O ex-PGR disse à revista Veja e ao jornal Estado de São Paulo que, em 2017, entrou armado no Supremo Tribunal Federal (STF) , com a ideia de matar Mendes e se suicidar na sequência. De acordo com a coluna da jornalista no jornal Folha de São Paulo, Gilmar Mendes, soube disso há mais de um ano, mas não levou a informação a sério, ao contrário de seus parentes, que ficaram assustados e queriam que providências fossem tomadas.

Procuradores do Ministério Público Federal (MPF) também não acreditaram no relato de Janot. A história do quase assassinato de Gilmar Mendes está no livro Nada Menos que Tudo, escrito pelos jornalistas Jailton de Carvalho e Guilherme Evelin, que será lançado na semana que vem pela editora Planeta.