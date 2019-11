Itamaraty reconhece Jeanine Añez como presidente interina da Bolívia

O governo brasileiro reconheceu a senadora Jeanine Añez como presidente interina da Bolívia, depois que a parlamentar de oposição a Evo Morales reivindicou o cargo na sequência da renúncia e saída do país do líder boliviano em meio a uma crise política.

“Governo brasileiro congratula a senadora Jeanine Añez por assumir constitucionalmente a Presidência da Bolívia e saúda sua determinação de trabalhar pela pacificação do país e pela pronta realização de eleições gerais. O Brasil deseja aprofundar a fraterna amizade com a Bolívia”, disse o Ministério das Relações Exteriores em publicação no Twitter na noite de terça-feira.

O Governo brasileiro congratula a Senadora Jeanine Añez por assumir constitucionalmente a Presidência da Bolívia e saúda sua determinação de trabalhar pela pacificação do país e pela pronta realização de eleições gerais. O Brasil deseja aprofundar a fraterna amizade c/ a Bolívia. — Itamaraty Brasil🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) November 13, 2019

Añez assumiu como presidente interina da Bolívia em uma sessão legislativa especial da Assembleia boliviana mais cedo na terça. Ela disse que tinha o direito legal de assumir o cargo, apesar de pouco antes a Assembleia não ter conseguido reunir quórum para a sessão devido à ausência de parlamentares leais a Morales.

Morales, que comandou a Bolívia desde 2006 e denunciou um “golpe de Estado” contra ele, desembarcou também na terça-feira no México, acompanhado por seu vice-presidente Álvaro García Linera e a ex-ministra da Saúde Gabriela Montaño.