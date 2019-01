Itamaraty: 46 delegações estrangeiras participam da posse de Bolsonaro

Brasília – Um total de 46 delegações estrangeiras participam da cerimônia de posse do presidente Jair Bolsonaro, informou o Itamaraty. Estão presentes os chefes de Estado ou governo da Bolívia, Evo Morales, Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, Chile, Sebastián Piñera, Honduras, Juan Orlando Hernández, Hungria,Viktor Orbán, Israel, Binyamin Netanyahu, Marrocos, Saadeddine Othmani, Paraguai, Mario Abdo, Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e Uruguai, Tabaré Vázquez.

Também participam dos festejos três vice-presidentes, 12 chanceleres, três diretores de organismos internacionais e 18 enviados especiais.

Chefes de Estado usam redes sociais

Pelo Twitter, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicou um vídeo em que aparece sorrindo no plenário do Congresso Nacional, de onde acompanhou o discurso de Bolsonaro. Ele disse estar orgulhoso em representar o Estado de Israel na cerimônia e destacou que tem um laço de amizade com o presidente brasileiro.

O presidente da Bolívia, Evo Morales, afirmou ter convicção na relação do país com o Brasil. “Somos parceiros estratégicos que olham para o mesmo horizonte da #PatriaGrande”, afirmou, na mesma rede social.

Outro presidente estrangeiro que se manifestou foi o paraguaio Marito Abdo, que também foi a Brasília. “Tenho certeza que continuaremos fortalecendo nossos vínculos”, escreveu, ainda antes da cerimônia.

Representante do governo americano na posse, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, afirmou no Twitter estar “ansioso” por “testemunhar a pacífica transferência de poder em uma das mais fortes democracias da América Latina”.