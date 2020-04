Isolamento em SP cai para 47%. Ideal seria 70%, diz governo do estado

O número de pessoas respeitando o isolamento social no estado de São Paulo caiu nos últimos dias. É o que mostram os dados do Centro de Contingência do coronavírus, do governo do estado.

O Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) aponta que o percentual da população em isolamento foi de somente 47% na quinta-feira, 9, último dia com dados calculados. A taxa já esteve acima de 50% nas primeiras semanas depois de instaurada a quarentena no estado, em 23 de março.

Uma taxa ideal de isolamento para conter a disseminação da covid-19 seria de 70%, segundo o infectologista David Uip, que coordena os esforços contra o coronavírus no estado. Em comunicado com os resultados, o governo afirma que, se a taxa continuar baixa, o número de leitos disponíveis no sistema de saúde não será suficiente para atender à toda a população.

Os dados de isolamento são obtidos por meio de monitoramento de celulares. Segundo o governo paulista, as informações vêm sendo usadas para identificar em quais lugares os esforços precisam ser ampliados para conscientizar a população do isolamento.

São Paulo segue sendo o estado com o maior número de casos de coronavírus e óbitos gerados pela doença. Boletim desta sexta-feira, 10, divulgado pelo Ministério da Saúde aponta 8.216 casos no estado, com 540 mortes. A taxa de letalidade em São Paulo é de 6,6%, acima da média nacional — o que equivale a quase sete mortes a cada 100 casos de coronavírus.

No Brasil todo, a taxa de isolamento média era de 49% na quarta-feira, 8, segundo dados da startup In Loco, que também usa monitoramento de celulares. Os picos de isolamento acontecem aos fins de semana, quando a taxa passa de 60%. O pico em um dia útil foi no último dia 29 de março, uma quarta-feira, quando o isolamento chegou a 64%.

O governo do estado de São Paulo também enviou nesta sexta-feira, 10, mensagens de texto a moradores da região metropolitana da capital. O texto que chegou ao celular de alguns dos cidadãos dizia “reforce as medidas de higienização e fique em casa”. Peças de publicidade do estado reforçando a importância do isolamento e de medidas de prevenção, como lavar as mãos, também vêm sendo exibidas na televisão, em sites na internet e redes sociais.