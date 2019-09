Ipea sugere fundir programas para incluir 17 milhões de crianças pobres

São Paulo — O governo de Jair Bolsonaro estuda a possibilidade de criar um novo sistema de proteção para famílias em situação de pobreza no Brasil, por meio da fusão de programas sociais já existentes, como o Bolsa Família e outros.

A proposta foi desenvolvida em um relatório, divulgado nesta segunda-feira (02), pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

O objetivo, segundo o estudo, é integrar, em um só programa, quatro outros que já existem no país. Além do Bolsa Família, também o Salário-Família, o Abono Salarial e a Dedução por Dependente no Imposto de Renda da Pessoa Física. Todos são políticas públicas voltadas à proteção da infância e dos vulneráveis à pobreza.

De acordo com dados do estudo, essa fusão permitiria a inclusão de 17 milhões de crianças em situação de vulnerabilidade, que atualmente não recebem nenhum benefício do governo federal. Desse total, metade está, hoje, na parcela dos 30% mais pobres da população brasileira.

“Atualmente, aproximadamente 2 milhões de crianças vivem em famílias que recebem dois ou mais benefícios para crianças. Ao mesmo tempo, 17 milhões das 52 milhões de crianças no Brasil não recebem nenhum benefício”, diz trecho do estudo.

Segundo os pesquisadores Sergei Soares, Leticia Bartholo e Rafael Guerreiro Osório, os programas sociais voltados para população vulnerável são uma “colcha de retalhos”, onde “diferentes programas pagam valores diferentes para pessoas diante dos mesmos riscos sociais”.

Além disso, os autores do estudo afirmam que, mesmo ampliando a abrangência da proteção social, a reestruturação não demandaria mais recursos públicas, ou seja, não feriria o princípio da responsabilidade fiscal.

Na prática, isso quer dizer que o montante destinado às políticas públicas de proteção à infância e aos vulneráveis à pobreza, de cerca de R$ 52,8 bilhões, seria mantido — e, conforme enfatizam os pesquisadores, “também não poderia ser reduzido”. A soma equivale a 0,8% do Produto Interno Bruto (PIB).

O sistema proposto prevê três benefícios. Um de R$ 45 reais por criança e jovem com menos de 18 anos de idade, universal e independente da renda. Outro de R$ 90 por criança de até quatro anos, pagos integralmente até a linha de elegibilidade e regressivo à medida que a renda aumentasse. Já o terceiro seria um benefício focalizado na pobreza extrema, com valor de R$ 44, pago a todos nessa condição, com ou sem filhos.

Leia o estudo do IPEA na íntegra

Prática

Para colocar a ideia em prática, os especialistas propõem um conjunto de medidas, em que o principal ponto seria a adoção do uso do Cadastro Único como mecanismo de identificação das pessoas que se encontram em situação de pobreza. Com o sistema, é possível definir essa condição a partir da renda familiar per capita.

De acordo com Sergei Soares, o Brasil reserva verbas significativas para a proteção social, “mas obtém relativamente poucos resultados”. Ele diz que a “fragmentação” dos programas sociais é um dos aspectos que geram esse quadro e explica como o modelo proposto na pesquisa seria capaz de dobrar o impacto sobre a desigualdade social e a pobreza no país.

“Como a gente consegue dobrar: primeiro, eliminando sobreposições. Existem pessoas que ganham [benefícios] duas vezes, sem precisar. Focalizando o que não é universal, porque coloca [o processo de concessão de benefícios] orientado pelo critério de renda familiar per capita e os benefícios vão para os mais pobres”, explica Soares, que é técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais (Dinte), do Ipea.

Outro ponto é relativo à dedução por dependente no Imposto de Renda Pessoa Física, que, para os pesquisadores, representa “um benefício extremamente regressivo focado quase exclusivamente nos mais ricos” e que poderia, portanto, estar a serviço dos mais pobres, no modelo proposto por eles.

“E, finalmente, colocando num arcabouço único, que funcione de modo articulado. Hoje, o Brasil tem programas fragmentados. Ao articular, consegue-se um impacto muito maior”, acrescenta o pesquisador.

(Com Agência Brasil)