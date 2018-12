Investigação sobre atentado contra Bolsonaro está avançada, diz PF

Brasília – O diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galloro, afirmou nesta sexta-feira, 20, que a investigação sobre o atentado ao presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), ainda durante a campanha eleitoral, está avançada. “A investigação está bastante avançada, nós acreditamos que ela esteja 90% concluída”, disse Galloro.

No dia 6 de setembro, Adélio Bispo de Oliveira foi preso após esfaquear o então candidato à presidência da República, que fazia campanha no centro de Juiz de Fora, Minas Gerais. Nesta sexta, a Polícia Federal fez buscas no escritório do advogado Zanone Manoel de Oliveira Júnior, que defende Adélio Bispo.

Segundo Galloro, a diligência cumprida agora pela PF é mais uma ação necessária para esclarecer o caso. Sobre o objetivo específico, o diretor da PF afirmou que não poderia se pronunciar, uma vez que a apuração corre em sigilo.