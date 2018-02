Intervenção será revogada para votar Previdência, diz Jungmann

Brasília – O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse nesta sexta-feira que o decreto de intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro será revogado quando chegar o momento de se votar a reforma da Previdência e um novo será editado pelo presidente Michel Temer após a votação da proposta.

Jungmann afirmou que o período previsto para intervenção no Estado é até 31 de dezembro de 2018 e que, enquanto a intervenção federal estiver em vigência, as articulações do governo para conseguir o apoio necessário à reforma da Previdência serão mantidas normalmente.

Jungmann disse que no período em que a Previdência estiver sendo votada e que a intervenção federal no Rio estiver revogada, Temer editará um decreto ampliado de garantia da lei e da ordem (GLO) que permitirá que as Forças Armadas sigam atuando no Rio até que uma nova intervenção seja decretada.

De acordo com a Constituição, o texto constitucional não pode sofrer alterações enquanto estiver em vigência uma intervenção federal em uma das unidades da Federação.