Intervenção evita deterioração de violência no país, diz Temer

Brasília – O presidente Michel Temer disse nesta terça-feira que a intervenção federal na área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro tem por objetivo evitar que o Estado desande completamente com a criminalidade, e que isso acaba afetando outros Estados.

Em discurso na cerimônia de posse de Raul Jungmann no novo Ministério Extraordinário da Segurança Pública, Temer disse que o esforço na área de segurança não ficará restrito ao Rio de Janeiro. Ele acrescentou que terá, juntamente com o ministro, uma reunião com os governadores na quinta-feira para discutir o tema.