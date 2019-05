Intervenção federal aplicou R$ 319 milhões em equipamentos para o Rio

O Gabinete da Intervenção Federal investiu até abril deste ano cerca de R$ 319 milhões na compra de equipamentos para as polícias, bombeiros e agentes penitenciários do Rio de Janeiro. O decreto de intervenção federal, que passou a gestão da segurança pública fluminense para a União, vigorou de fevereiro até dezembro do ano passado. No entanto, as entregas de equipamentos continuarão pelos próximos meses.

De acordo com informações repassadas pelo gabinete, o valor se refere aos equipamentos e serviços já entregues à segurança do Rio de Janeiro. Entre os investimentos estão R$ 136 milhões em veículos e peças para esses veículos, R$ 83,9 milhões em equipamentos de proteção (coletes), R$ 59,9 milhões em informatização, R$ 22,5 milhões em armas e munições e R$ 11,3 milhões em equipamentos de perícia.

O orçamento total da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro foi de R$ 1,2 bilhão. Até 31 de dezembro do ano passado, último dia da intervenção, já tinham sido empenhados (gastos efetuados) R$ 1,17 bilhão.