Instituto Inhotim, em Brumadinho, vai reabrir no próximo sábado

O Instituto Inhotim vai ser reaberto no sábado (9). O centro de arte, sediado em Brumadinho (MG), está fechado desde o dia 25, quando houve o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão. Na tarde daquele dia, embora as dependências do Instituto não tenham sido atingidas, o público foi evacuado do local .

Na reabertura, a entrada será gratuita para todos os visitantes e o museu vai funcionar das 9h30 às 17h30. Em homenagem às vítimas da tragédia, os presentes serão convidados a fazer um minuto de silêncio.

Dos aproximadamente 600 funcionários do museu, 80% moram na região e 41 têm familiares desaparecidos ou mortos. Os empregados voltaram a trabalhar hoje (6) e participaram de uma programação voltada para acolhimento e bem-estar, com meditação, ioga, exibição de filme e rodas de conversa.

No dia 30, o Instituto divulgou um comunicado informando que a reabertura programada para o dia 1º estava cancelada. Ainda no comunicado, o museu indicou que terá uma participação marcante na recuperação de Brumadinho.

“Sendo uma instituição referência na região e entendendo que o desastre deixará marcas profundas e duradouras, o Inhotim está ciente que terá um papel crucial na recuperação de uma cidade abalada nos próximos anos. Cultura, arte, meio ambiente e educação são fundamentais para o desenvolvimento humano e da sociedade e continuarão sendo ponto de partida para a definição de ações futuras”, apontou a entidade.

Nos 12 anos de funcionamento, o Instituto Inhotim tem um histórico de desenvolvimento de projetos socioeducativos e ambientais e, desde o rompimento da barragem, vem discutindo os impactos do desastre e possibilidades de atuações junto à comunidade para minimização dos danos e para buscar novas alternativas para a região.

Ingressos

O ingresso para o sábado (9) e nas quartas-feiras (exceto feriados) é gratuito. Nos outros dias a inteira é R$ 44 e a meia R$ 22. O Instituto funciona de terça a sexta das 9h30 às 16h30. Nos sábados, domingos e feriados estará aberto das 9h30 às 17h30.

O Instituto Inhotim, museu ao ar livre, tem uma coleção de obras de relevância internacional de artistas brasileiros e estrangeiros exibida de forma permanente. Mais de três milhões de visitantes, sendo 400 mil de outros países, já passaram pelo local.